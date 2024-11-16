Грузия сыграла вничью с Украиной, Черногория уступила Исландии

Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций B — 1:1.

В первом тайме гол в свои ворота забил грузинский защитник Соломон Квирквелия, ответный мяч на счету нападающего Жоржа Микаутадзе.

После 5 туров Грузия возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав 7 очков. Украина находится на последнем, 4-м месте с 5 баллами.

В параллельном матче сборная Черногории проиграла Исландии со счетом 0:2.

В составе исландцев забили Орри Оскарсон и Исак Йоханессон. Гол черногорцев в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора (офсайд).

После 5 встреч Черногория находится на последнем, 4-м месте в группе 4 без набранных очков. Исландия занимает 3-ю строчку с 7 баллами.