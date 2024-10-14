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Сегодня, 16:50

Холанн извинился за поражение сборной Норвегии в Лиге наций

Алина Савинова
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Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн опубликовал в своих соцсетях пост после разгромного поражения от Австрии в 4-м туре Лиги наций (1:5).

«Прошу у всех прощения, это была слишком плохая игра с моей стороны. В ноябре мы нацелены на шесть очков», — написал спортсмен.

Норвегия с 7 очками сохраняет первую строчку в таблице 3-й группы лиги В. В ноябре норвежцы сыграют против Словении (14-го числа) и против Казахстана (17-го числа).

В нынешнем розыгрыше Лиги наций 24-летний Холанн отметился 3 голами в 4 матчах.

Эрлин Холанн
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Норвегии по футболу

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