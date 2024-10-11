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Сегодня, 03:21

Холанн: «Я счастлив, и это фантастический рекорд»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн (слева).
Фото AFP
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Нападающий Эрлин Холанн поделился эмоциями от того, что в четверг, 10 октября, забил два гола в матче Лиги наций против Словении (3:0) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

«Конечно, это важно с исторической точки зрения. Я счастлив, и это фантастический рекорд... У меня впереди еще много лет. Я наслаждаюсь собой», — приводит Reuters слова Холанна.

На счету 24-летнего норвежца 34 гола в матчах за национальную команду. Для этого ему потребовалось всего 36 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Йергену Юве, который забил 33 мяча в 45 матчах с 1928 по 1937 год.

Сборная Англии дома уступила Греции в&nbsp;Лиге наций (1:2). Вангелис Павлидис (на&nbsp;переднем плане) сделал дубль. Греция прибила Англию на «Уэмбли», спасения Бельгии и Армении, Холанн — лучший снайпер в истории Норвегии

Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу

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