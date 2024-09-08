Сборные Хорватии и Польши сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Стартовый свисток на стадионе «Опус Арена» в Осиеке (Хорватия) прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать платформа Okko Sport. Трансляция доступна по платной подписке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Хорватия — Польша доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Хорватия и Польша играют в группе 1. В 1-м туре хорваты уступили Португалии в гостях (1:2), а поляки победили Шотландию на выезде (3:2). В сезоне-2022/23 команды также играли в Лиге А.