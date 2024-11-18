Хорватия и Португалия сыграют в Лиге наций УЕФА

Матч 6-го тура Лиги наций Хорватия — Португалия пройдет в понедельник, 18 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток — в 22.45 по московскому времени.

Встречу Хорватия — Португалия в прямом эфире будет транслировать онлайн-сервис «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Платформа проводит переклички вечерних встреч турнира УЕФА — лучшие моменты в одной вкладке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Хорватия — Португалия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Хорватия и Португалия играют в группе 1 лиги А с Польшей и Шотландией. Первая встреча между соперниками в группе состоялась 5 сентября и завершилась победой португальцев — 2:1.

После пяти туров Португалия досрочно выиграла группу — 13 очков, хорваты идут вторыми — 7 очков, у Польши и Шотландии — по 4 очка.