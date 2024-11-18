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Сегодня, 10:45

Хорватия — Португалия: время начала онлайн-трансляции матча Лиги наций

Сборная Хорватии встретится с Португалией в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Сборная Хорватии примет Португалию в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 18 ноября. Игра состоится на стадионе «Полюд» в Сплите, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку игр Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Ховартия — Португалия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 1
18 нояб, 22:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
Португалия

Перед последним туром в нруппе 1 Лиги А у Португалии — 13 очков, у Хорватии — 7, а у Польши и Шотландии — по 4. В первом круге этого группового раунда Лиги наций португальцы обыграли хорватов со счетом 2:1.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу

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