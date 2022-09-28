Хосе Гайя назвал, за счет чего Испания переиграла Португалию

Защитник сборной Испании Хосе Гайя прокомментировал победу над Португалией (1:0) в Лиге наций. Единственный мяч забил на 88-й минуте форвард Альваро Мората.

«Мы много терпели, но это того стоило. Приехали сюда с намерением владеть мячом и быть лучшей командой. Думаю, нам это удалось. В начале встречи нам не хватало глубины, но последние 35 минут были впечатляющими. Мы шли к цели и в итоге получили награду. Мы были настойчивы, и это гарантировало нам место в плей-офф», — цитирует пресс-служба УЕФА Гайя.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.