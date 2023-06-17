Хоселу: «Модрич бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей»

Нападающий сборной Испании Хоселу высказался о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«Он очень умен. Знает, как руководить игрой на каждом отрезке матча. Он по максимуму использует моменты, когда ему нужна пауза и возможность перевести дух. Он максимально пользуется тем фактом, что его команды много владеют мячом, и при первой возможности пускает всю свою энергию на то, чтобы как можно быстрее вернуть владение. Конечно, с мячом он играет лучше. Страсть и амбиции как нельзя лучше характеризуют его как игрока. В свои 37 он все еще играет на высшем уровне — бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей, а их у него, по ощущениям, порядка 50!» — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги наций Испании — Хорватия состоится 18 июня в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.