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Сегодня, 04:57

Конате — перед матчем с Израилем: «У меня даже нет слов, чтобы описать ужас, который мы видим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Футболист сборной Франции Ибраима Конате
Ибраима Конате.
Фото AFP
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате отметил, что матч Лиги наций против Израиля не будет похож на другие из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не собираемся говорить, что этот матч будет похож на любой другой. На самом деле это так, но мы будем играть в футбол. Мы не безразличны к тому, что происходит в мире. То, что мы видим в социальных сетях, отвратительно. У меня даже нет слов, чтобы описать ужас, который мы видим», — цитирует L'Equipe Конате.

10 октября сборная Франции сыграет с Израилем, а 14-го — с Бельгией.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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