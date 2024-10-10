Конате — перед матчем с Израилем: «У меня даже нет слов, чтобы описать ужас, который мы видим»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате отметил, что матч Лиги наций против Израиля не будет похож на другие из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не собираемся говорить, что этот матч будет похож на любой другой. На самом деле это так, но мы будем играть в футбол. Мы не безразличны к тому, что происходит в мире. То, что мы видим в социальных сетях, отвратительно. У меня даже нет слов, чтобы описать ужас, который мы видим», — цитирует L'Equipe Конате.

10 октября сборная Франции сыграет с Израилем, а 14-го — с Бельгией.