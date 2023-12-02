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Сегодня, 17:32

Игнатьев назвал ожидаемым отказ УЕФА допускать сборную России до Лиги наций-2024/2025

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» решение УЕФА не допускать Россию к жеребьевке Лиги наций сезона-2024/2025.

«Думаю, что всем понятны эти политические игры. Рассчитывать в ближайшее время, что мы будем играть на международных соревнованиях, — глупо. Когда это произойдет, это будет большим завоеванием. Для меня это не стало новостью, ситуация на поверхности. Я ожидал именно такого хода развития событий», — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

2 декабря исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2024/25, которая пройдет 8 февраля будущего года в Париже.

В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА.

Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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