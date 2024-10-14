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14 октября, 20:30

Исландия — Турция: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Исландии и Турции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Исландии и Турции встретятся в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также проведет перекличку вечера Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Исландия — Турция можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
2:4
Турция

Исландия и Турция выступают в группе 4 лиги В. Первая встреча команд завершилась победой турков со счетом 3:1. В других матчах Лиги наций обе сборные сыграли вничью с Уэльсом и победили Черногорию.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Исландии по футболу
Сборная Турции по футболу

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