Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

14 октября, 23:40

Турция победила Исландию, а Украина сыграла вничью с Чехией в матчах Лиги наций Б

Владислав Маслов
Корреспондент
Болельщики сборной Турции.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборная Турции победила Исландию в матче группового турнира Лиги наций Б — 4:2.

Исландцы открыли счет спустя 3 минуты после начала игры. После перерыва турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу забил с 11-метровой отметки, но гол был отменен после видеопросмотра. Через некоторое время Турция вышла вперед благодаря мячам Ифрана Кахведжи и Чалханоглу, но Исландия сравняла благодаря точному удару Андри Гудьонсена. Позднее турки смогли вырвать победу, голы на счету Арды Гюлера и Керима Актюркоглу.

Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
2:4
Турция

В других матчах дня Украина сыграла вничью с Чехией — 1:1, а Уэльс обыграл Черногорию — 1:0.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 21:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
1:1
Чехия
Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:0
Черногория

Турция после 4 матчей лидирует в группе 4 Лиги наций Б с 10 очками, Исландия — 3-я с 4 баллами. Уэльс занимает 2-е место (8 очков), Черногория — 4-е (0).

Украинцы находятся на последнем месте в группе 1 (4 очка), чехи — на 1-м (7).

Футбол
Лига наций УЕФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Канадский защитник «Сибири» входит в топ лучших бомбардиров КХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя