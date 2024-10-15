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15 октября, 23:37

Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

Руслан Минаев
Игроки сборной Испании празднуют гол Эмерика Ляпорта.
Фото Reuters
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Сборная Испании дома разгромила Сербию в матче группового турнира Лиги наций — 3:0. Матч проходил на стадионе «Нуэво Эль Арканхель» в Кордове.

У хозяев голы забили Эмерик Ляпорт, Альваро Мората и Алекс Баэна. На 54-й минуте Мората не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

На 76-й минуте защитник гостей Страхинья Павлович получил прямую красную карточку.

Лига наций A. Группа 4
15 окт, 21:45. Nuevo Arcangel (Кордова)
Испания
3:0
Сербия

В параллельном матче Швейцария дома сыграла вничью с Данией — 2:2.

У хозяев голы забили Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. У гостей отметились Густав Исаксен и Кристиан Эриксен.

Лига наций A. Группа 4
15 окт, 21:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
2:2
Дания

Испания набрала 10 очков и занимает первое место в группе 4 лиги A. Дания с 7 очками — вторая. Сербия (4) и Швейцария (1) идут на третьем и четвертом месте.

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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