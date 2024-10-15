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Сегодня, 09:15

Испания — Сербия: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций онлайн

Испания и Сербия проведут матч Лиги наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Испании и Сербии проведут матч Лиги наций во вторник, 15 октября. Игра, которая начнется в 21.45 по московскому времени, пройдет на стадионе «Нуево Аркангел» в Кордове (Испания).

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (на платной основе). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры Испания — Сербия, ее ключевые события вы можете найти в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. Группа 4
15 окт, 21:45. Nuevo Arcangel (Кордова)
Испания
Сербия

Испания и Сербия выступают в лиге А группе 4 с Данией и Швейцарией. После трех туров испанцы лидируют с 7 очками, швейцарцы — с 0 очком на последнем, 4-м месте.

Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу

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