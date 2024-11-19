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Лига наций

Сегодня, 00:42

Испания победила Швейцарию в Лиге наций, Сарагоса реализовал пенальти в концовке матча

Руслан Минаев
Брайан Хиль.
Фото AFP
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Сборная Испании дома обыграла Швейцарию в матче группового турнира Лиги наций — 3:2.

У хозяев голы забили Йереми Пино и Брайан Хиль. У гостей отметились Жоэль Монтеро и Энди Зекири (пенальти). В концовке встречи Брайан Сарагоса реализовал пенальти и принес Испании победу.

Лига наций A. Группа 4
18 нояб, 22:45. Heliodoro Rodriguez Lopez (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Испания
3:2
Швейцария

В параллельном матче Сербия и Дания не забили голов — 0:0.

В добавленное время защитник сербов Страхинья Павлович получил две желтые карточки и был удален.

Лига наций A. Группа 4
18 нояб, 22:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
0:0
Дания

Испания набрала 16 очков и заняла первое место в группе 4 лиги A. Дания стала второй — 8 очков. Сербия — на третьей строчке с 6 очками. Швейцария — последняя (2).

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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