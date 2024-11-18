Испания и Швейцария встретятся в Лиге наций 18 ноября

Сборные Испании и Швейцарии встретятся в 6-м туре Лиге наций в понедельник, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Элиодоре Родригес Лопес» в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Матч Испания — Швейцария в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Стриминговый сервис также запускает перекличку лучших моментов всех вечерних встреч Лиги наций.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Испания — Швейцария можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания и Швейцария играют в группе 4 лиги А с Данией и Сербией. Первая встреча соперников 8 сентября завершилась победой испанцев — 4:1.

В пяти турах Испания набрала 13 очков и досрочно выиграла группу. У Дании — 7 очков, у Сербии — 5, у Швейцарии — 2.