Сборные Италии и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Италии и Бельгии встретятся в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Бельгия. С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 2 лиги А. В стартовых турах Италия победила Францию (3:1) и Израиль (2:1), а Бельгия обыграла Израиль (3:1) и уступила Франции (0:2).