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Италия — Бельгия: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций

Италия проведет матч с Бельгией в Лиге наций 10 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Италии и Бельгии проведут матч Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи Италия — Бельгия будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Отслеживать ключевые события противостояния Италия — Бельгия можно в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. Группа 2
10 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Италия
Бельгия

Италия (6 очков в 2 турах) и Бельгия (3 очка) играют в группе лиги А с Францией (3 очка) и Израилем (0 очков).

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу

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