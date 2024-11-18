Франция обыграла Италию в Лиге наций, Рабьо сделал дубль

Сборная Франции на выезде обыграла Италию в матче группового турнира Лиги наций — 3:1.

У гостей дубль сделал Адриен Рабьо, автогол забил вратарь итальянцев Гульельмо Викарио. Мяч залетел в ворота, отскочив от голкипера после удара со штрафного от Люки Диня. Защитник французской сборной также отметился двумя голевыми передачами. За сборную Италии гол забил Андреа Камбьясо.

Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 2 лиги A. Команда Дидье Дешама обошла Италию (13) по дополнительным показателям. Бельгия и Израиль набрали по 4 очка.