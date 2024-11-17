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Сегодня, 22:00

Италия — Франция: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Италии и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборная Италии примет Францию в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку матчей Лиги наций — интересные моменты разных встреч в одном окне (мультикаст).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Италия — Франция можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
17 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Франция

Перед последним туром в группе 2 Италия набрала 13 очков, Франция — 10, Бельгия — 4, Израиль — 1. В первом круге итальянцы победили французов в Париже со счетом 3:1.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу

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