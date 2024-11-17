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Сегодня, 11:45

Италия — Франция: время начала онлайн-трансляции матча Лиги наций

Италия примет Францию в Лиге наций 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Сборная Италии примет сборную Франции в 6-м туре Лиге наций в воскресенье, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Игру Италия — Франция в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Италия — Франция можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
17 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Франция

Италия и Франция играют в группе 2 лиги А с Бельгией и Израилем. После пяти туров итальянцы и французы лидируют в группе, набрав 13 и 10 очков соответственно. У бельгийцев — 4 очка, у израильтян — 1.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу

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