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14 октября, 21:00

Италия — Израиль: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Италии и Израиля проведут матч в Лиге наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Италии и Израиля встретятся в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в Удине и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста. Трансляцию и другой контент стримингового сервиса можно смотреть при наличии подписки на стриминговый сервис.

Основные события игры Италия — Израиль можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. Bluenergy Stadium (Удине)
Италия
4:1
Израиль

Сборные выступают в группе 2 лиги А. Первая встреча команд в этом сезоне Лиги наций завершилась победой итальянцев со счетом 2:1. В других матчах турнира УЕФА в сентябре и октябре Италия победила Францию и сыграла вничью с Бельгией, а Израиль уступил этим соперникам.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу

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