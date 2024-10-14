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Сегодня, 10:00

Италия — Израиль: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Италия сыграет с Израилем в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Италии сыграет со сборной Израиля в Лиге наций в понедельник, 14 октября. Игра, которая начнется в 21.45 по московскому времени, пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия).

Матч Италия — Израиль в прямом эфире можно смотреть в онлайн-сервисе «Okko Спорт» (по подписке).

Следите за основными событиями игры Италия — Израиль в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. Группа 2
14 окт, 21:45. Bluenergy Stadium (Удине)
Италия
Израиль

Италия и Израиль выступают в лиге А в группе 2 с Францией и Бельгией. После трех игр итальянцы лидируют в группе с 7 очками, израильтяне — на 4-м месте с нулем очков.

Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу

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