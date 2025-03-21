Итальянские СМИ не в восторге от игры Доннаруммы

21 марта, 13:46
20 марта сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти проиграла в Милане со счетом 1:2 Германии в первом матче четвертьфинала Лиги наций.
Голкипер сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, конкурентом которого является в Париже россиянин Матвей Сафонов, не впечатлил своей игрой итальянские спортивные СМИ.
Капитан «Скуадры адзурры» получил скромные 6.0 от Tuttosport и Corriere dello Sport и 6.5 от La Gazzetta dello Sport.
Игру голкипера сборной Германии Олиаера Балканах итальянские СМИ оценили на порядок выше: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport — 6.5.
Ответный четвертьфинальный матч в паре Германия — Италия состоится в воскресенье, 23 марта в Дортмунде. Именно победитель этой пары с большой долей вероятности станет организатором финального этапа Лиги наций в начале июня.