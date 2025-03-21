Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

21 марта, 13:46

Итальянские СМИ не в восторге от игры Доннаруммы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

20 марта сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти проиграла в Милане со счетом 1:2 Германии в первом матче четвертьфинала Лиги наций.

Голкипер сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, конкурентом которого является в Париже россиянин Матвей Сафонов, не впечатлил своей игрой итальянские спортивные СМИ.

Капитан «Скуадры адзурры» получил скромные 6.0 от Tuttosport и Corriere dello Sport и 6.5 от La Gazzetta dello Sport.

Игру голкипера сборной Германии Олиаера Балканах итальянские СМИ оценили на порядок выше: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport — 6.5.

Ответный четвертьфинальный матч в паре Германия — Италия состоится в воскресенье, 23 марта в Дортмунде. Именно победитель этой пары с большой долей вероятности станет организатором финального этапа Лиги наций в начале июня.

4
Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Читайте также
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя