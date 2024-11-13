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Сегодня, 02:58

Йованович: «Греция хочет снова показать свой класс против Англии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Греции Иван Йованович рассчитывает, что его команда покажет свой класс в матче Лиги наций против Англии.

«Мы возвращаемся после четырех хороших матчей, в том числе после важной победы над Англией на «Уэмбли». Мы хотим снова показать свой класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Йовановича.

Матч Греция — Англия состоится в четверг, 14 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

После 4-х туров греки лидируют в группе B2 с 12 очками, а англичане занимают второе место — 9 очков.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу

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