Йованович назвал причины поражения Греции от Англии

Главный тренер сборной Греции Иван Йованович прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче Лиги наций.

«Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. Англия была лучше и победила заслуженно. Мы предоставили сопернику слишком много свободного пространства, и они воспользовались этим по максимуму. Во втором тайме на 20 минут мы прибавили, стали больше владеть мячом и создавать моменты. Но нам не удалось избежать ошибок, и они наказали нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Йовановича.

Сборная Англии с 12 очками лидирует в группе 2 лиги B, опережая Грецию, у которой тоже 12 очков, по дополнительным показателям.