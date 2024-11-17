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Сегодня, 21:45

Израиль — Бельгия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Израиля и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Сборные Израиля и Бельгии встретятся в матче Лиги наций в Будапеште.
Фото Global Look Press
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Сборные Израиля и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на нейтральном поле в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста — интересные моменты всех встреч в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Израиль — Бельгия также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
17 нояб, 22:45. Bozsik Arena (Будапешт)
Израиль
Бельгия

Перед последним туром в группе 2 Израиль набрал одно очко, Бельгия — четыре, Франция — 10, Италия — 13. В первом круге турнира бельгийцы обыграли израильтян со счетом 3:1.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу

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