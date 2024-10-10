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Сегодня, 21:00

Израиль — Франция: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Израиля и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Израиля и Франции встретятся в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Израиль — Франция. С основными событиями игры можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. Группа 2
10 окт, 21:45. Bozsik Arena (Будапешт)
Израиль
Франция

Команды играют в группе 2 лиги А. Израильтяне стартовали в Лиге наций с двух поражений от Бельгии (1:3) и Италии (1:2), французы проиграли Италии (1:3) и победили Бельгию (2:0).

Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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