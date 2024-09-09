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9 сентября, 23:38

Италия победила Израиль в матче Лиги наций

Алина Савинова
Сборная Италии победила Израиль в матче Лиги наций (2:1).
Фото Reuters
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Сборная Италии обыграла национальную команду Израиля в матче 2-го тура Лиги наций — 2:1.

У итальянской сборной в этой встрече отличились Давид Фраттези и Мойзе Кен. Гол Сандро Тонали на 76-й минуте не был засчитан из-за офсайда. Автором единственного забитого мяча сборной Израиля стал Мохаммад Абу-Фани.

Италия с 2 очками лидирует в турнирной таблице 2-й группы Лиги А. Израиль не набрал ни одного балла и располагается на последней строчке.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 10 и 14 октября.

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Bozsik Arena (Будапешт)
Израиль
1:2
Италия
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу

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