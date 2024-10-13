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Сегодня, 21:55

Карсли: «Сборная Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи»

Сергей Разин
корреспондент
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И.о. главного тренера сборной Англии Ли Карсли после победы в матче Лиги наций над Финляндией (3:1) оценил работу в национальной команде.

«Эта работа заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи. И я все еще на пути к этому», — приводит слова Карсли ITV.

Карсли был назначен временным главным тренером сборной Англии 9 августа 2024 года после ухода Гарета Саутгейта.

После этого матча Англия с 9 очками в четырех матчах занимает второе место в группе 2 лиги B, Финляндия без очков — на последней строчке.

В следующем матче Англия 14 ноября сыграет на выезде с Грецией, Финляндия в этот же день встретится с Ирландией.

Сборная Англии по футболу

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