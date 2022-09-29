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29 сентября, 11:05

Кассано считает, что Роналду нужно завершать карьеру футболиста

Алина Савинова

Итальянский нападающий Антонио Кассано считает, что форварду «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пора завершать спортивную карьеру.

«Если ты больше не можешь, ты должен заканчивать. Это правило всех видов спорта. Он выиграл много трофеев, был феноменом, заработал кучу денег, но он больше не звезда «Манчестер Юнайтед», — приводит Marca слова Кассано.

Роналду был расстроен поражением его команды (Португалии) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций против Испании (0:1). Игра прошла 28 сентября.

Сборная Испании набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальская команда стала второй — 10 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-italiana/2022/09/29/63353d9122601d31418b45ee.html
Антонио Кассано
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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