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Сегодня, 07:00

Казахстан — Норвегия: трансляция матча Лиги наций начнется в 16.50

Казахстан примет Норвегию в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Казахстана и Норвегии сыграют в матче 1-го тура Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Команды играют в Лиге В. Начало встречи в Алма-Ате — в 17.00 по московскому времени.

Матч в России покажет онлайн-платформа Okko Sport (по платной подписке). В Казахстане игру будет транслировать канал Qazsport, прямой эфир начнется за 10 минут до игры.

Основные события игры Казахстан — Норвегия будут доступны в матч-центре нашего сайта, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Лиги наций.

Лига наций B. Группа 3
06 сент, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
Норвегия

Казахстан и Норвегия попали в группу 3 с Австрией и Словенией. В сезоне-2022/23 Норвегия заняла второе место в группе с Сербией, Словенией и Швецией. Казахстан проводил сезон в Лиге С, где занял первое место в группе с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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