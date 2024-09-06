Сборные Казахстана и Норвегии сыграют в матче 1-го тура Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Команды играют в Лиге В. Начало встречи в Алма-Ате — в 17.00 по московскому времени.

Матч в России покажет онлайн-платформа Okko Sport (по платной подписке). В Казахстане игру будет транслировать канал Qazsport, прямой эфир начнется за 10 минут до игры.

Основные события игры Казахстан — Норвегия будут доступны в матч-центре нашего сайта, «СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Лиги наций.

Казахстан и Норвегия попали в группу 3 с Австрией и Словенией. В сезоне-2022/23 Норвегия заняла второе место в группе с Сербией, Словенией и Швецией. Казахстан проводил сезон в Лиге С, где занял первое место в группе с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией.