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Сегодня, 15:30

Казахстан — Норвегия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Казахстан сыграет с Норвегией в групповом этапе Лиги наций 6 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Сборные Казахстана и Норвегии по футболу сыграют в матче группового этапа Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями встречи Казахстан — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций пройдет с 5 сентября 2024 по 8 июня 2025 года.

Лига наций B. Группа 3
06 сент, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
Норвегия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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