Казахстан сыграет с Норвегией в групповом этапе Лиги наций 6 сентября

Сборные Казахстана и Норвегии по футболу сыграют в матче группового этапа Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями встречи Казахстан — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций пройдет с 5 сентября 2024 по 8 июня 2025 года.

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