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Сегодня, 15:00

Казахстан — Словения: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Казахстана и Словении встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Казахстана встретится со Словенией в Лиге наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» (доступ к контенту по подписке). В Казахстане матч транслирует канал Qazsport.

Ключевые события игры Казахстан — Словения можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 3
13 окт, 16:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
0:1
Словения

Команды выступают в группе 3 лиги В. Встреча сборных в сентябре завершилась победой Словении со счетом 3:0. В двух других матчах сезона Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0) и уступил Австрии (0:4), а Словения сыграла вничью с Австрией (1:1) и уступила Норвегии (0:3).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу

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