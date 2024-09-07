Кейн считает, что на матче с Ирландией будет враждебная атмосфера из-за участия Грилиша и Райса

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями об участии полузащитников Джека Грилиша и Деклана Райса в матче первого тура Лиги наций против Ирландии.

«Мы знаем, что атмосфера будет враждебной. Против Джека Грилиша и Деклана Райса могут быть предприняты не очень приятные действия, но они приняли решения, которые посчитали лучшими для их карьеры», — приводит Goal слова Кейна.

Грилиш и Райс ранее выступали за национальные команды Ирландии разных возрастов, но затем решили играть за Англию.

Матч между англичанами и ирландцами пройдет в субботу, 7 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.