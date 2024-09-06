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Сегодня, 03:05

Роналду: «Надо отметить, насколько классный футбол показали обе команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче Лиги наций.

«Надо отметить, насколько классный футбол показали сегодня обе команды. Думаю, обе сборные были прекрасны. Зрелищная игра. Португалия сыграла очень хорошо. Были отрезки, когда мы знали, что надо терпеть, и это тоже очень важно. Полагаю, мы заслужили победу. Мы создали больше моментов, больше владели мячом. Мне кажется, это была прекрасная игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.

Криштиану Роналду. 900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд

Источник: Сайт УЕФА
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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