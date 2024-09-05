Роналду забил 900-й гол в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче с Хорватией в первом туре Лиги наций.

Для 39-летнего форварда взятие ворот стало 900-м в карьере. Из них 769 мячей он забил на клубном уровне и 131 гол — за сборную.

Роналду выступал в «Спортинге» (5 голов), «Манчестер Юнайтед» (145), «Реале» (450), «Ювентусе» (101). На данный момент португалец играет в «Аль-Насре» (68). Его профессиональная карьера началась в 2002 году.

За сборную Португалии форварда играет с 2003 года. В составе национальной команды Роналду проводит свой 213-й матч.