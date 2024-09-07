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Сегодня, 14:15

Кроос с самоиронией отреагировал на историческое достижение Роналду

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал рекорд нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

5 сентября 39-летний футболист забил гол в матче с Хорватией в первом туре Лиги наций (2:1), который стал 900-м в его карьере.

«У меня не наберется 900 голов даже с учетом мячей, забитых на тренировках», — написал Кроос в своих соцсетях.

Роналду — первый футболист в истории, забивший 900 голов в официальных матчах. Нападающий начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выступал в «Спортинге» (5 голов), «Манчестер Юнайтед» (145), «Реале» (450), «Ювентусе» (101). На данный момент португалец играет в «Аль-Насре» (68). За сборную Португалии на его счету 131 забитый мяч.

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Тони Кроос
Футбол

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