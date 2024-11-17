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Сегодня, 16:00

Латвия — Армения: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Латвии и Армении встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Сборные Латвии и Армении встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сконто» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

С основными событиями игры Латвия — Армения можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Матч команд в первом круге группы 4 Лиги С, который проходил в Армении, завершился победой хозяев со счетом 4:1. Перед последним туром лиги Армения и Латвия набрали по 4 очка. В этой четверке Фарерские острова идут вторыми с 6 очками, у Северной Македонии — 13.

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Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу

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