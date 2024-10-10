Латвия и Северная Македония встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Латвии и Северной Македонии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в четверг, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Сконто» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки.

Основные события игры Латвия — Северная Македония можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды выступают в группе 4 Лиги С. В двух стартовых турах Латвия уступила Армении (1:4) и победила Фарерские острова (1:0), Северная Македония сыграла вничью с Фарерами (1:1) и взяла верх над Арменией (2:0).

В рейтинге ФИФА Латвия занимает 137-е место, а Северная Македония — 72-е.