Бонуччи: «Я не знаю, что произошло. Испания прижала нас к своей половине»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Мы хотели сыграть в финале, но я не так негативно отношусь к игре. В матче с Испанией были моменты, когда приходилось страдать, когда нельзя сосредоточиться на красивом футболе, и они максимально использовали это. Я не знаю, что произошло. Это правда, что Испания прижала нас к своей половине, и мы изо всех сил пытались контратаковать. В первом тайме нам удавалось это делать. Однако, после перерыва у нас было больше трудностей, и мы не создали столько моментов», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

В финале Лиги наций сборная Испании встретится с Хорватией. Италия сыграет с Нидерландами за третье место.