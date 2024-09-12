L'Equipe: Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе недоволен работой тренерского штаба национальной команды, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 25-летний форвард выразил недовольство тактической подготовкой в сборной во время сентябрьского сбора.

Франция проиграла Италии (1:3) и победила Бельгию (2:0) в матчах Лиги наций. После двух туров команда Дидье Дешама занимает второе место во второй группе Лиги A.

Летом этого года Мбаппе на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал», когда истекло его соглашение с «ПСЖ». В 5 матчах за «сливочных» нападающий отметился тремя забитыми мячами.