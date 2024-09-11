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Ли Карсли: «Англии пришлось проявить терпение в матче с Финляндией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу над Финляндией (2:0) в матче Лиги наций.

«Я думаю, игра была очень сильной. Знали, что будет трудно сломить Финляндию, особенно после их последнего матча. Было видно, что финны полны решимости не пропускать. Нам пришлось проявить терпение и быть довольно агрессивными в прессинге, что делало нас немного открытыми для контратак. В перерыве говорили о том, чтобы сохранять веру, продолжать атаковать и заставлять соперника больше защищаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Карсли.

Англия набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У Финляндии ни одного очка.

Гарри Кейн. Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Финляндией
Сборная Англии по футболу
Сборная Финляндии по футболу

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