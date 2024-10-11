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Сегодня, 21:30

Лига наций 11 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

Вечером 11 октября продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Очередные матчи Лиги наций УЕФА состоятся в пятницу, 11 октября.

В Лиге А пройдут игры Босния и Герцеговина — Германия и Венгрия — Нидерланды.

В Лиге В сыграют Чехия — Албания, Украина — Грузия, Исландия — Уэльс, Турция — Черногория.

В Лиге С состоятся встречи Эстония — Азербайджан и Словакия — Швеция.

Все матчи дня начинаются в 21.45 по московскому времени, кроме игры Эстонии и Азербайджана (в 19.00).

Лигу наций в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста (события всех игр в одной трансляции).

«СЭ» ведет текстовые трансляции отдельных матчей, ключевые события, а также расписание и результаты всех игр доступны в нашем матч-центре.

Победителем Лиги наций в сезоне-2023/24 стала сборная Испании.

Футбол
Лига наций УЕФА

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