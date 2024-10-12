Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

12 октября, 21:30

Лига наций 12 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

UFC Fight Night 244 пройдет в Энтерпрайзе (США) 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

В субботу, 12 октября, проходят заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

В лиге А состоятся игры Хорватия — Шотландия, Польша — Португалия, Сербия — Швейцария, Испания — Дания.

В лиге С сыграют встречи Литва — Косово, Болгария — Люксембург, Кипр — Румыния, Белоруссия — Северная Ирландия.

Первый матч в лиге А начнется в 19.00, в лиге С — в 16.00, вечерние игры стартуют в 21.45.

В прямом эфире в России матчи Лиги наций показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент доступен при наличии подписки. Сервис ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста.

Ключевые события и результаты матчей игрового дня Лиги наций будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим победителем Лиги наций является Испания. Этот титул стал первым для сборной в рамках этого турнира УЕФА.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя