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Сегодня, 18:30

Лига наций 13 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

Вечером 13 октября продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В воскресенье, 13 октября, состоятся матчи Лиги наций УЕФА.

В Лиге В пройдут игры Казахстан — Словения, Финляндия — Англия, Греция — Ирландия и Австрия — Норвегия.

В Лиге С Армения встретится с Северной Македонией, а Фарерские Острова — с Латвией.

В лиге D Мальта сыграет с Молдавией, а Лихтенштейн с Гибралтаром.

Лигу наций в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста (события всех игр в одной трансляции), которая начнется в 18.50 по московскому времени.

Расписание и основные события матчей доступны в матч-центре на нашем сайте.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.

Футбол
Лига наций УЕФА

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