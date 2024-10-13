Лига наций 13 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

В воскресенье, 13 октября, состоятся матчи Лиги наций УЕФА.

В Лиге В пройдут игры Казахстан — Словения, Финляндия — Англия, Греция — Ирландия и Австрия — Норвегия.

В Лиге С Армения встретится с Северной Македонией, а Фарерские Острова — с Латвией.

В лиге D Мальта сыграет с Молдавией, а Лихтенштейн с Гибралтаром.

Лигу наций в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста (события всех игр в одной трансляции), которая начнется в 18.50 по московскому времени.

Расписание и основные события матчей доступны в матч-центре на нашем сайте.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.