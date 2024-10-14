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14 октября, 21:30

Лига наций 14 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

В Лиге наций УЕФА сыграют матчи 4-го тура
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Очередные матчи 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА проходят в понедельник, 14 октября.

В лиге А состоятся игры Бельгия — Франция, Италия — Израиль, Босния и Герцеговина — Венгрия, Германия — Нидерланды.

В лиге В сыграют Грузия — Албания, Украина — Чехия, Исландия — Турция, Уэльс — Черногория.

В лиге С пройдут встречи Азербайджан — Словакия, Эстония — Швеция.

Матчи в лиге А начинаются в 21.45, некоторые игры в лиге В и лиге С — в 19.00.

Трансляции встреч Лиги наций в России показывает онлайн-сервис «Okko Спорт» (по подписке). Платформа ведет перекличку вечерних игр понедельника в формате мультикаста.

Основные события и результаты матчей игрового дня Лиги наций доступны в нашем матч-центре.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является Испания.

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