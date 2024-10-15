Лига наций 15 октября: смотреть трансляцию всех матчей онлайн

Во вторник, 15 октября, проходят заключительные матчи 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

В лиге А состоятся игры Польша — Хорватия, Шотландия — Португалия, Испания — Сербия, Швейцария — Дания.

В лиге С пройдут матчи Косово — Кипр, Белоруссия — Люксембург, Северная Ирландия — Болгария, Литва — Румыния.

Все встречи игрового дня начинаются в 21.45 по московскому времени.

Трансляции игр Лиги наций в России ведет платформа «Okko Спорт», контент онлайн-кинотеатра доступен по подписке. Стриминговый сервис также организует перекличку вечерних игр вторника в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

Ключевые события и результаты игрового дня Лиги наций можно изучать в матч-центре на сайте «СЭ».