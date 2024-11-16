Лига наций 16 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

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Девять матчей Лиги наций УЕФА-2024/25 состоятся в субботу, 16 ноября. В этот игровой день Германия встретится с Боснией, а Нидерланды — с Венгрией.
Расписание Лиги наций 16 ноября (московское время):
Лига А
22.45. Германия — Босния и Герцеговина
22.45. Нидерланды — Венгрия
Лига В
20.00. Грузия — Украина
20.00. Турция — Уэльс
20.00. Черногория — Исландия
22.45. Албания — Чехия
Лига С
17.00. Азербайджан — Эстония
22.45. Швеция — Словакия
Лига D
20.00. Андорра — Молдова
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