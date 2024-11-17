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Сегодня, 10:00

Лига наций 17 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

В Лиге наций сыграют первые матчи 6-го тура 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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В воскресенье, 17 ноября, пройдут первые матчи заключительного, 6-го тура группового турнира сезона Лиги наций УЕФА-2024/25.

Матчи в лиге А начнутся в 22.45 по московскому времени, в лиге В — в 20.00, в лиге С — 17.00.

Расписание матчей Лиги чемпионов 23 октября (время — московское)

Лига А

22.45. Израиль — Бельгия

22.45. Италия — Франция

Лига В

20.00. Англия — Ирландия

20.00. Финляндия — Греция

20.00. Австрия — Словения

20.00. Норвегия — Казахстан

Лига С

17.00. Латвия — Армения

17.00. Северная Македония — Фарерские остнова

В прямом эфире в России игры Лиги наций показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Также стриминговый сервис показывает лучшие моменты отдельных встреч игрового вечера — лучшие моменты в одной перекличке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за результатами и ключевыми событиями игр также можно в нашем матч-центре.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу

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