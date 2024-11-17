Лига наций 17 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

В воскресенье, 17 ноября, пройдут первые матчи заключительного, 6-го тура группового турнира сезона Лиги наций УЕФА-2024/25.

Матчи в лиге А начнутся в 22.45 по московскому времени, в лиге В — в 20.00, в лиге С — 17.00.

Расписание матчей Лиги чемпионов 23 октября (время — московское)

Лига А

22.45. Израиль — Бельгия

22.45. Италия — Франция

Лига В

20.00. Англия — Ирландия

20.00. Финляндия — Греция

20.00. Австрия — Словения

20.00. Норвегия — Казахстан

Лига С

17.00. Латвия — Армения

17.00. Северная Македония — Фарерские остнова

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