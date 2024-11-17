Лига наций 17 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Сегодня, 10:00
В воскресенье, 17 ноября, пройдут первые матчи заключительного, 6-го тура группового турнира сезона Лиги наций УЕФА-2024/25.
Матчи в лиге А начнутся в 22.45 по московскому времени, в лиге В — в 20.00, в лиге С — 17.00.
Расписание матчей Лиги чемпионов 23 октября (время — московское)
Лига А
22.45. Израиль — Бельгия
22.45. Италия — Франция
Лига В
20.00. Англия — Ирландия
20.00. Финляндия — Греция
20.00. Австрия — Словения
20.00. Норвегия — Казахстан
Лига С
17.00. Латвия — Армения
17.00. Северная Македония — Фарерские остнова
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